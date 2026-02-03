Macerata piange Alberto Prenna. La morte dell’ex calciatore della Maceratese ha colpito tutti, lasciando un vuoto tra tifosi e compagni di squadra. Prenna aveva 45 anni e negli anni ’90 aveva vestito la maglia biancorossa, diventando un simbolo del club. La notizia si è diffusa rapidamente, e sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio. La città si prepara a ricordarlo con un semplice ma sentito commiato.

Macerata, 3 febbraio 2026 – Calcio in lacrime per Alberto Prenna, un pezzo di storia biancorossa. “Ciao Roccia. La S.S. Maceratese saluta con profonda commozione Prenna, scomparso a 85 anni – ha scritto in una dedica la squadra -. Storica roccia biancorossa, soprannome guadagnato sul campo per il suo fisico possente e per il suo modo di giocare: combattivo, generoso, mai domo, esempio di carattere e attaccamento alla maglia. Ha vestito i colori della Rata nel 1957 e poi dal 1965 al 1973, anni in cui è stato protagonista di stagioni indimenticabili e di campionati vinti, vivendo con la Maceratese alcune delle partite più belle e delle vittorie più prestigiose contro grandi squadre del calcio italiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morto Alberto Prenna, Maceratese in lutto: “Ciao Roccia”

Approfondimenti su Alberto Prenna

Il calcio italiano piange la scomparsa di Bruno, figura di spicco di un’epoca passata.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Alberto Prenna

Morto Alberto Prenna, Maceratese in lutto: Ciao RocciaL’ex calciatore biancorosso aveva 85 anni ... msn.com

Addio ad Alberto Prenna: La Roccia della Maceratese degli anni d’oroSi è spento questa notte all'età di 85 anni, uno dei simboli della storia biancorossa Ogni volta che la sua beneamata Maceratese lo chiamava non si sottraeva…mai. Nemmeno quella volta che, in piena ... youtvrs.it

La storia di Zì Alberto, ultimo figlio spirituale di San Pio morto a 105 anni. Con la sua morte se ne va l’ultimo laico ad aver conosciuto e il frate con le stimmate - facebook.com facebook

Alberto Stancari, chi era il manager morto nell’incidente sull’A14 x.com