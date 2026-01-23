Lutto improvviso nella Diocesi si è spento don Leonardo | domenica aveva celebrato messa

Nella Diocesi si registra un improvviso lutto con la scomparsa di don Leonardo Bacelle, avvenuta giovedì pomeriggio all’età di 68 anni. Prete dell’Unità pastorale di ‘San Giuseppe nelle Bonifiche’, aveva celebrato la messa domenica precedente. La sua morte rappresenta una perdita significativa per le comunità di Coccanile, Jolanda di Savoia, Cesta, Ambrogio, Sant’Apollinare e Contane.

Lutto nel mondo della Diocesi. E’ morto all’improvviso – giovedì pomeriggio -, all’età di 68 anni, don Leonardo Bacelle, prete dell’Unità pastorale di ‘San Giuseppe nelle Bonifiche’, comprensiva delle parrocchie di Coccanile, Jolanda di Savoia, Cesta, Ambrogio, Sant’Apollinare e Contane. Nato a Carrara San Giorgio in provincia di Padova il 24 dicembre 1957, è stato ordinato sacerdote nella Cattedrale di Ferrara il 19 giugno 1982. Vicario parrocchiale di Santa Maria Nuova nel triennio 1982-1985. Vicario parrocchiale di Sant’Agostino dal 1986 al 1988. Parroco di Gradizza dal 1990 al 1993. Nel 1993 è stato nominato Rettore del Santuario della Madonna della Galvana e presidente della scuola materna Angelo Strani oltre che Arciprete di Berra.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

