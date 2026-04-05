L’urlo di Pasqua del cardinale Reina | Fermate la mano omicida la guerra è la sconfitta della storia

Durante la Pasqua, un cardinale ha espresso un appello contro la violenza armata, chiedendo di fermare le azioni che portano alla morte. La ricorrenza, tradizionalmente legata alla rinascita e alla speranza, viene ricordata come un momento di passaggio, che invita a superare il dolore e la violenza per raggiungere la libertà. Il messaggio si concentra sulla necessità di evitare la guerra, considerata una sconfitta per l’intera umanità.

Il vicario generale di Roma lancia un monito contro la "logica del più forte" e invoca un "passaggio" necessario per uscire dall'abisso dei conflitti globali, ritrovando il coraggio della pace e del dono di sé La Pasqua, nel suo significato, è l’invito a compiere un movimento fondamentale: “Passare oltre”. Questo passaggio non è solo un evento storico, ma un memoriale che rende possibile la “vittoria sulla schiavitù del peccato” per entrare nella libertà. Nel Dna dell’uomo c'è infatti l’istinto di “oltrepassare il peccato, la paura, la mediocrità”, forze che spesso ci abitano e ci possiedono. A richiamare tutti, affinché venga compiuto questo "passaggio", è l'agrigentino Baldo Reina vicario generale per la Diocesi di Roma. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Rinnovo del voto alla Madonna del Soccorso, a Sciacca la messa con il cardinale ReinaIl vicario generale della Diocesi di Roma ha presieduto la celebrazione in vista del 400° anniversario del patrocinio mariano La presenza del...

La festa del santo patrono, le parole del cardinale: "Tradizione della fede e la storia della nostra città""E’ nel giorno della festa del santo patrono che si ringrazia quanti nella Chiesa come nella città portano luce con il loro servizio, per chi...

Temi più discussi: Pasqua al museo: ingresso gratuito nei siti culturali siciliani il 5 aprile; Pasqua e Pasquetta a Firenze, riapre al pubblico la Terrazza di Saturno. Gli orari dei musei civici; Un’urlo di luce a Lauropoli: Enzo Palazzo accende il Trittico nella Chiesa della Presentazione; Il campionato festeggia la Pasqua giocando giorno e notte.

Pasqua: tre giorni di festa a Palazzo Tursi, il villaggio conquista famiglie e bambiniSono stati 5.700 gli ingressi registrati al Villaggio di Pasqua allestito nel cortile di Palazzo Tursi che, da giovedì 2 a sabato 4 aprile, ha accolto bambini e bambine con una coinvolgente caccia all ... rainews.it

Uovo di Pasqua: storia e simboloInsieme al tempo della primavera, delle fioriture e nuova stagione degli amori, Pasqua è la festa della rinascita e della luce che ritorna. Tra i suoi simboli più iconici l’uovo occupa un posto ... quotidiano.net

FROSINONE: Sarà questa la nostra Pasqua e la Pasqua del mondo… Se la Vita vince. facebook

La #Pasqua del 2026 sicuramente non è quella che era nelle nostre #aspirazioni x.com