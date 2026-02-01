Rinnovo del voto alla Madonna del Soccorso a Sciacca la messa con il cardinale Reina

Sciacca ha celebrato questa mattina la messa con il cardinale Reina per il rinnovo del voto alla Madonna del Soccorso. La cerimonia si è svolta nella chiesa locale, con tanti fedeli che hanno seguito la liturgia. Reina ha preso parte alla funzione, sottolineando l’importanza di mantenere vivo il legame con la devozione della comunità. La città si è riunita per un momento di fede e tradizione.

Il vicario generale della Diocesi di Roma ha presieduto la celebrazione in vista del 400° anniversario del patrocinio mariano La presenza del cardinale assume un valore particolare nel cammino di avvicinamento al 400esimo anniversario del patrocinio della Madonna del Soccorso, che la città si prepara a celebrare. Nel giorno del rinnovo del voto, il cardinale Reina è tornato a Sciacca per condividere con la comunità un momento di preghiera che rinnova ogni anno il legame di fiducia e affidamento alla Madonna del Soccorso. AgrigentoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Approfondimenti su Madonna del Soccorso Messa di riparazione nella chiesa profanata a Ostia, cardinale Reina: “Feriti ma ne usciremo più forti” 8 gennaio, Madonna del Pronto Soccorso: alla Comunione arriva la notizia del miracolo Il 8 gennaio, in occasione della festa della Madonna del Pronto Soccorso, si rinnova l’occasione di riflettere sulla sua intercessione. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Madonna del Soccorso Argomenti discussi: Elezioni per il rinnovo del CNDCEC al 15 aprile; Commercialisti: il 15 aprile 2026 si vota per il rinnovo del CNDCEC; Piaggio: siglata ipotesi di accordo di rinnovo del Contratto integrativo di gruppo; Mps, il cda apre a Lovaglio sul voto per il nuovo board. Individuato il corpo elettorale e definito l'indice di ponderazione del voto per il rinnovo del Consiglio provinciale del 28 febbraio EntiCon determina del segretario generale e responsabile dell’Ufficio Elettorale della Provincia di Benevento Maria Antonietta Iacobellis è stato individuato il Corpo Elettorale per il rinnovo ... realtasannita.it Il 15 aprile il voto per il Consiglio nazionale dei commercialistiLe elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale dei commercialisti si terranno il prossimo 15 aprile. (ANSA) ... ansa.it TRANI - Concluso il voto per il rinnovo dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili: alle urne il 73 per cento degli iscritti. Chieppa succede ad Alberto Muciaccia - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.