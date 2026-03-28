Per il Lunedì dell'Angelo del 2026, le previsioni indicano un clima variabile in Italia. La maggior parte delle regioni dovrebbe godere di ampie schiarite e sole, mentre alcune aree potrebbero ancora sperimentare qualche nuvola o precipitazione. La situazione meteorologica presenta differenze tra Nord e Sud, con condizioni più stabili nel primo e possibili fenomeni nel secondo.

Dopo una Settimana Santa trascorsa con il fiato sospeso e un'instabilità che ha spesso ricordato più l'inverno che la primavera, lo scenario dovrebbe cambiare. Se la domenica di Pasqua segnerà il ritorno del bel tempo (qui le previsioni meteo di Pasqua 2026), anche il lunedì di Pasquetta sembra voler confermare questa felice tendenza. Grazie all'espansione dell'Anticiclone delle Azzorre, che dopo una lunga assenza tornerà a proteggere il Mediterraneo, la tradizionale giornata dedicata alle scampagnate e alle gite fuori porta si preannuncia, per una volta, all'insegna della stabilità (quasi) ovunque. Per lunedì 6 aprile, le ultime elaborazioni tracciano un quadro decisamente rassicurante, con temperature che potrebbero finalmente toccare o superare i 20°C, regalando quel tepore tipico della stagione dei fiori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Previsioni Pasquetta 2026: che tempo fa lunedì dell'Angelo 6 aprile da Nord a Sud

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