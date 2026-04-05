Lotta ai tumori la medicina d' eccellenza si ritrova a Forlì per fare il punto sulle cure al pancreas

Da forlitoday.it 5 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Forlì si svolge la ‘Pancreas reunion’, evento che riunisce esperti e ricercatori italiani nel campo delle cure per il tumore al pancreas. La manifestazione si tiene presso il campus universitario e l’ospedale Morgagni-Pierantoni, diventando un punto di riferimento per la discussione sulle ultime novità e approcci terapeutici. La riunione rappresenta un momento di confronto tra specialisti che lavorano sul fronte della lotta ai tumori pancreatici.

L'evento, diretto dai professori Giorgio Ercolani e Carlo Fabbri, riunisce i massimi esperti in gastroenterologia e chirurgia oncologica Il campus universitario di Forlì e l’ospedale Morgagni-Pierantoni diventano l’epicentro della comunità scientifica nazionale con la nuova edizione della ‘Pancreas reunion’. L'evento, diretto dai professori Giorgio Ercolani e Carlo Fabbri, riunisce i massimi esperti in gastroenterologia e chirurgia oncologica per fare il punto sulle nuove frontiere del trattamento delle patologie pancreatiche. Il programma si apre mercoledì con il ‘Pre-corso young’ nella sala convegni dell’ospedale Morgagni-Pierantoni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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