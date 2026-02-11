gliomi e tumori cerebrali come cambiano le cure con la medicina di precisione

Le cure per gliomi e tumori cerebrali cambiano grazie alla medicina di precisione. Oggi, gli oncologi utilizzano tecnologie sempre più avanzate per personalizzare le terapie. Le nuove scoperte aiutano a individuare meglio le caratteristiche di ogni tumore e a scegliere trattamenti più mirati. Nonostante i progressi, la battaglia contro i tumori cerebrali resta difficile e richiede ancora molta ricerca.

L’oncologia è uno dei settori della medicina che più appare in fermento. Tante e tali sono le acquisizioni scientifiche e tecnologiche che si susseguono che giorno dopo giorno si ha la sensazione che la conoscenza porti a nuovi traguardi, pur se la sfida contro i tumori è ben lontana dall’essere vinta. In questo percorso si inseriscono anche forme neoplastiche particolarmente complesse, come i tumori del cervello. Si tratta di un insieme eterogeneo di neoplasie rare: In Italia l’incidenza complessiva dei tumori primitivi del sistema nervoso centrale è di circa 3–4 casi ogni 100.000 persone all’anno, con un impatto che va ben oltre la sopravvivenza, coinvolgendo funzioni cognitive, autonomia, vita lavorativa e relazioni sociali. 🔗 Leggi su Dilei.it

Approfondimenti su Gliomi Tumori

La neurologia e la neuro-oncologia cambiano passo grazie ai nuovi strumenti di diagnosi e terapia.

A Forlì si approfondiscono le sfide della medicina di precisione in oncologia, con un incontro dedicato alla ricerca condotta dalla dottoressa Gloria Ravegnini.

Ultime notizie su Gliomi Tumori

Tumori cerebrali. Da una nuova terapie ad azione mirata nuove speranze di trattamento per i gliomi a basso gradoLo dimostra uno studio internazionale di fase III che ha coinvolto l’Irccs Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna. La nuova terapia è in grado di rallentare la progressione della malattia nei ... quotidianosanita.it

Tumori cerebrali. La Commissione europea approva vorasidenib nel glioma di basso gradoLa Commissione Europea ha approvato vorasidenib di Servier come monoterapia per il trattamento del glioma di basso grado con mutazione IDH1 o IDH2 in pazienti adulti e adolescenti. L’approvazione si ... quotidianosanita.it

Prevenzione, ricerca e impegno concreto La nostra Presidente ha partecipato al Progetto “Gliomi a Basso Grado”, un’iniziativa di grande valore scientifico dedicata allo studio dei tumori rari. Nel video racconta perché, come Associazione, abbiamo scelto di - facebook.com facebook