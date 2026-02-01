Stellantis | terzo turno e aumento della produzione di duecento veicoli al giorno ad Atessa

Stellantis ha annunciato l'avvio del terzo turno allo stabilimento di Atessa, con l’obiettivo di aumentare di 200 veicoli al giorno la produzione. L’azienda spera così di mettere fine alla cassa integrazione che da mesi pesa sul sito. Atessa resta il punto di riferimento tra tutti gli stabilimenti del gruppo, grazie alla sua capacità produttiva. La decisione arriva in un momento in cui la produzione sta riprendendo ritmo, cercando di recuperare il tempo perso.

“Terzo turno e aumento della produzione giornaliera di duecento unità. Tutto questo dovrebbe determinare a far terminare la cassa integrazione, ma soprattutto è stato messo in evidenza come lo stabilimento di Atessa, sia quello maggiormente produttivo tra tutti i plant Stellantis. La Val di Sangro si conferma leader nella produzione dei veicoli leggeri e che non potrà non essere funzionale a nuovi sviluppi industriali di tutto il gruppo. Quindi segnali incoraggianti che abbiamo il dovere di accogliere e seguire con la giusta attenzione” lo dice l’assessore regionale alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, che venerdì a Roma ha partecipato al tavolo nazionale dell’Automotive convocato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Approfondimenti su Stellantis Atessa

Questa mattina, nello stabilimento di Atessa, è iniziato il terzo turno di lavoro.

A Atessa, in provincia di Chieti, la fabbrica del gruppo Stellantis ha iniziato un nuovo ciclo produttivo con il terzo turno di lavoro.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Stellantis Atessa

