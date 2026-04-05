LIVE Verona-Civitanova 3-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | i veneti si aggiudicano gara1 di semifinale!

La partita tra Verona e Civitanova si è conclusa con una vittoria dei padroni di casa per 3-0, garantendosi così il primo punto nella semifinale di Superlega volley 2026. La gara si è conclusa con un punteggio di 25-21, con l’ultimo punto messo a segno da un attacco di seconda. La partita è stata trasmessa in diretta e aggiornamenti sono disponibili online.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-21 la chiude Darlaaaaaaaaaaaaan! Diagonale da seconda linea e Verona si porta sull’1-0 nella serie 24-21 Errore al servizio Verona 24-20 Mano out Keita da zona 4 23-209 Diagonale di Loeppky da zona 4 23-19 Mano out Darlan da zona 2 22-19 Mano out Nikolov da seconda linea 22-18 Errore al servizio Civitanova 21-18 Mano out Nikolov da seconda linea 21-17 Diagonale di Darlan da zona 2 20-17 Primo tempo di Vitelli 19-17 Errore al servizio Civitanova 18-17 Mano out Podrascanin in primo tempo 18-16 Out Nikolov da zona 4 17-16 Invasione Civitanova 16-16 Tocco vincente sul muro di Nikolov da zona 4 16-15... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Verona-Civitanova 3-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i veneti si aggiudicano gara1 di semifinale! LIVE Verona-Civitanova 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i veneti si aggiudicano la battaglia del primo set, 34-3234-32 E’ out l’attacco di Nikolov da seconda linea! La Rana Verona vince un set lungh9issimo ed emozionante. LIVE Verona-Civitanova 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: veneti avanti anche nel secondo set, 11-8Il giocatore del Mali cade a terra tenendosi la caviglia dopo il tentativo di recupero del pallone non ricevuto bene da Mozic che ha visto Keita... Temi più discussi: Pasqua sotto rete, Lube a Verona per Gara 1 di Semifinale Scudetto; LIVE Verona-Civitanova, Superlega volley 2026 in DIRETTA: inizia una incerta serie di semifinale; Semifinali, Gara 1 | Rana Verona - Cucine Lube Civitanova in Diretta Streaming | DAZN IT; Rana Verona-Cucine Lube Civitanova, coach soli: Concentriamoci sulle nostre qualità. LIVE Verona-Civitanova, Superlega volley 2026 in DIRETTA: marchigiani avanti nel primo set, 10-12CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live di gara1 dei playoff si superlega maschile di volley ... oasport.it Lube, a Verona ti giochi molto. Gli scaligeri sono secondi, Civitanova insegue il quarto posto ma deve guardarsi le spalle da MilanoLa Lube resta attiva su due fronti. In Champions è leader, a due giornate dalla conclusione, della fase a gironi in cui Civitanova dovrà far visita al Montpellier e ospitare Varsavia. I francesi ... corriereadriatico.it Oggi SEMIFINALE SCUDETTO IN DIRETTA VERONA - CIVITANOVA: SEMIFINALE IN DIRETTA SUL CANALE RAI NEL PRIMO COMMENTO TROVATE TUTTE LE INFO PER GUARDARE IL MATCH IN DIRETTA Lube Volley facebook GAME DAY - Gara 1 Semifinali Play Off CI SIAMO, OGGI SI INIZIA IN CASA NOSTRA Si gioca Gara 1 delle Semifinali! Domenica 5 Aprile Ore 18.00 Rana Verona vs Cucine Lube Civitanova Pala Agsm Aim Rai Sport, DAZN e VBTV #RanaV x.com