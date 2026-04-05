LIVE Verona-Civitanova 1-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | i veneti si aggiudicano la battaglia del primo set 34-32

Nel match di Superlega volley 2026 tra Verona e Civitanova, i veneti hanno conquistato il primo set con il punteggio di 34-32. La partita si gioca in diretta e possono essere seguite le azioni aggiornate tramite una cronaca live. Nei primi scambi, Civitanova ha messo a segno un punto con Vitelli, mentre Verona ha risposto con un attacco di Loeppky.

34-32 E’ out l’attacco di Nikolov da seconda linea! La Rana Verona vince un set lungh9issimo ed emozionante. Civitanova ha sprecato un grenade vantaggio e nel punto a punto i veneti hanno avuto qualcosa in più 17.59: Formazione confermata con Loeppky opposto e D’Heer al centro per Civitanova, manca Cortesia, c’è Zingel al centro con Vitelli per Verona 17.58: Resta da valutare l’impatto emotivo dell’eliminazione in Champions League contro lo Zawiercie: una delusione recente che può rappresentare un’incognita, ma anche un possibile fattore di reazione. Civitanova ha dimostrato di avere profondità e alternative, oltre a un riferimento offensivo come Nikolov capace di spostare gli equilibri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Verona-Civitanova 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i veneti si aggiudicano la battaglia del primo set, 34-32 LIVE Verona-Civitanova, Superlega volley 2026 in DIRETTA: marchigiani avanti nel primo set, 10-12CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-19 Murooooooooooooo Darlaaaaaaaaaaaaan 15-19 Errore al servizio Civitanova 14-19 La pipe di Loppky 14-18... LIVE Civitanova-Verona 0-1, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: i veneti vincono 25-27 un primo set equilibrato, Darlan trascinatoreLA DIRETTA LIVE DI TRENTO-PERUGIA (SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY) DALLE 15. Temi più discussi: Verona-Civitanova oggi in tv, Superlega volley 2026: orario gara-1 semifinale, canale, streaming; Pasqua sotto rete, Lube a Verona per Gara 1 di Semifinale Scudetto; Semifinali, Gara 1 | Rana Verona - Cucine Lube Civitanova in Diretta Streaming | DAZN IT; Play Off: Verona-Civitanova, Perugia-Piacenza parte la corsa scudetto. LIVE Verona-Civitanova, Superlega volley 2026 in DIRETTA: marchigiani avanti nel primo set, 10-12CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live di gara1 dei playoff si superlega maschile di volley ... oasport.it Verona-Civitanova oggi in tv, Superlega volley 2026: orario gara-1 semifinale, canale, streamingOggi domenica 5 aprile (ore 18.00) si gioca Verona-Civitanova, gara-1 della semifinale scudetto di volley maschile. Si apre la serie al meglio delle ... oasport.it Oggi SEMIFINALE SCUDETTO IN DIRETTA VERONA - CIVITANOVA: SEMIFINALE IN DIRETTA SUL CANALE RAI NEL PRIMO COMMENTO TROVATE TUTTE LE INFO PER GUARDARE IL MATCH IN DIRETTA Lube Volley facebook GAME DAY - Gara 1 Semifinali Play Off CI SIAMO, OGGI SI INIZIA IN CASA NOSTRA Si gioca Gara 1 delle Semifinali! Domenica 5 Aprile Ore 18.00 Rana Verona vs Cucine Lube Civitanova Pala Agsm Aim Rai Sport, DAZN e VBTV #RanaV x.com