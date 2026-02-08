Sassuolo Inter 0-2 LIVE | termina il primo tempo

Alle 18 al Mapei Stadium si gioca Sassuolo-Inter, un match importante per il 24° turno di Serie A. La partita è appena iniziata e il primo tempo si sta per concludere con il risultato di 0-2 in favore dell’Inter. Seguiamo l’andamento della partita in tempo reale.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 18 al Mapei Stadium per Sassuolo Inter, match valevole per il 24° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Mapei Stadium per Sassuolo Inter, match valevole per la 24^ giornata del campionato di Serie A 202526. I neroverdi, reduci dalla vittoria per 1 a 3 sul Pisa e attualmente 11esimi in classifica con 29 punti, ospitano i nerazzurri, reduci dal successo per 0 a 2 sulla Cremonese e primi in classifica con 55 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 47? – Termina il primo tempo, nerazzurri avanti di due 43? – Annullato un gol a Thorstvedt per fuorigioco di Lauriente 29? – Thuram raddoppia su un cioccolatino di Dimarco! 18? – Clamorosa traversa di Dimarco su punizione! 12? – BISSECK PORTA AVANTI I NERAZZURRI! Colpo di testa del centrale su azione d'angolo 9? – RISPONDE L'INTER! Luis Henrique va al tiro, Muric devia in angolo 2? – Dimarco subito miracoloso su Kone, il terzino salva sulla linea a Sommer battuto Partiti al Mapei! Migliore in campo a fine primo tempo:. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sassuolo Inter 0-2 LIVE: termina il primo tempo

