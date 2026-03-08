Juve quell’abbraccio a Spalletti | Con loro mi sento a mio agio

La Juventus ha battuto il Pisa con un punteggio di 4-0, rafforzando così la propria posizione in classifica in attesa delle gare di Como e Roma. I lariani hanno vinto a Cagliari, mentre i giallorossi affrontano il Genoa. Nel frattempo, l’allenatore ha condiviso un abbraccio con un collega, affermando di sentirsi a suo agio con lui.

Torino, 8 marzo 2026 – Juve momentaneamente a meno uno da Como e Roma. I lariani hanno vinto a Cagliari, i giallorossi giocano contro il Genoa, ma intanto la Vecchia Signora ha piazzato un poker al Pisa che rilanciato le quotazioni di quarto posto. Dopo cinquanta minuti equilibrati, i bianconeri hanno preso il sopravvento grazie al gol di Cambiaso e poi dominato la partita, con tanto di abbraccio a Luciano Spalletti in occasione della seconda rete di Khephren Thuram. Tutti dal tecnico, nei giorni del suo compleanno, segno di unità di intenti, coesione, fratellanza. Certo, serviranno altre partite, e contro avversari più forti, per delineare un eventuale ritorno in Champions, ma i segnali dopo il momento di flessione sono buoni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Spalletti a DAZN: «L’abbraccio è stato intenso, loro mi fanno sentire totalmente a mio agio. Futuro? Non conta tanto il contratto»di Redazione JuventusNews24Spalletti a DAZN: «L’abbraccio è stato intenso, loro mi fanno sentire totalmente a mio agio».

Kalulu: «Quando ho firmato al Milan non giocavo all’inizio. Juve? Ho trovato un ambiente accogliente. Ruolo? Mi sento più a mio agio in difesa»Spalletti Juve, aria di rinnovo ma c’è un nodo da sciogliere: spunta una richiesta sul mercato! Tutti i dettagli Allegri Real Madrid, altro che porta...

