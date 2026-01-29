Charles Leclerc si sente sempre più a suo agio in macchina. Durante i test di Barcellona, ha completato 89 giri con la SF-26 nel pomeriggio. Ora, il pilota della Ferrari dice che non si concentra più sulle prestazioni, ma sul feeling con la vettura.

Charles Leclerc ha totalizzato 89 giri al volante della SF-26 nella sessione pomeridiana della quarta giornata dei test collettivi privati di Barcellona per la Formula Uno verso il Mondiale 2026. Il monegasco della Ferrari ha chiuso il day-4 in terza posizione assoluta con un miglior crono personale di 1’18?223, molto distante dalle prestazioni della Mercedes ma davanti a tutti gli altri competitor in un contesto in cui non bisogna dare troppo peso alle performance. “ È stato positivo poter avere una giornata completa in condizioni più rappresentative. Con questi regolamenti tutto è nuovo, quindi c’è molto da imparare e da scoprire, e il modo di guidare la vettura è piuttosto diverso rispetto a quanto a cui eravamo abituati negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Charles Leclerc: “Mi sento sempre più a mio agio in macchina. Adesso non guardiamo alle prestazioni”

