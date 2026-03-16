Germania e Grecia hanno dichiarato di non voler inviare navi da guerra per riaprire lo Stretto di Hormuz, rispondendo alle richieste del presidente degli Stati Uniti. Entrambe le nazioni hanno espresso chiaramente la loro posizione, escludendo un coinvolgimento militare nelle operazioni previste per questa zona strategica. La posizione di Berlino e Atene si inserisce nel contesto delle tensioni tra Iran e Stati Uniti.

Germania e Grecia escludono un coinvolgimento militare nelle operazioni per riaprire lo Stretto di Hormuz come chiesto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La guerra in Iran non ha nulla a che vedere con l'alleanza di difesa Nato, ha dichiarato un portavoce del governo tedesco, aggiungendo che "la Germania non prenderà parte alla guerra né al mantenimento dell'apertura dello Stretto di Hormuz con mezzi militari". "Finché questo conflitto continuerà, non ci sarà alcuna partecipazione", ha affermato il portavoce del governo. Anche la Grecia non si impegnerà operazioni militari a Hormuz, ha dichiarato il portavoce del governo greco Pavlos Marinakis. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, Berlino e Atene contro Trump: "Non manderemo navi da guerra per riaprire lo Stretto di Hormuz"

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