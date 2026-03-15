Il presidente degli Stati Uniti ha espresso chiaramente che i paesi che dipendono dal petrolio iraniano dovrebbero inviare navi da guerra per liberare lo Stretto di Hormuz. Ha sottolineato l'importanza di agire contro i tentativi dell'Iran di bloccare questa via strategica, ribadendo la sua posizione in un intervento pubblico. La dichiarazione si concentra sulla richiesta di intervento militare per garantire il passaggio attraverso lo stretto.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito con forza la richiesta ai paesi che necessitano di petrolio di contribuire a contrastare i tentativi dell'Iran di chiudere lo Stretto di Hormuz. Di qui passa il 20% del petrolio mondiale e il 90% di questo viene caricato sulle navi dal terminal sull'isoletta di Kharg, 25 chilometri quadrati appena: l'altra notte è stata bombardata dagli americani. Il Comando centrale Usa ha affermato che sono stati colpiti 90 obiettivi militari ma non il porto e il terminal petrolifero. L'isoletta è stata presa di mira da missili lanciati da una base vicino Dubai, negli Emirati Arabi. E adesso l'Iran ha annunciato che risponderà all'attacco e ha promesso che eviterà di colpire le aree densamente popolate ma considera legittimi obiettivi tutte le infrastrutture militari statunitensi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump: "Chi prende petrolio in Iran mandi navi da guerra per liberare lo Stretto di Hormuz"

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