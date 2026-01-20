Maicon si pronuncia sul campionato italiano, ritenendo l’Inter più forte di Milan e Napoli. In un’intervista a La Repubblica, l’ex calciatore analizza il duello in corso, sottolineando la solidità della squadra di Cristian Chivu. Con il Napoli e il Milan a breve distanza, Maicon valuta la lotta per lo scudetto e le prospettive future dei nerazzurri in un momento di grande equilibrio nella Serie A.

Dal dibattito che anima il vertice della Serie A emerge una posizione netta. A esprimerla è Maicon, che in un’intervista concessa a La Repubblica analizza il duello che vede l’Inter di Cristian Chivu difendersi dagli assalti di Napoli e soprattutto Milan, distante appena tre punti. Il giudizio dell’ex terzino nerazzurro è diretto. “ Il Milan ha una rosa di livello inferiore rispetto all’Inter ”, spiega, prima di soffermarsi anche sui partenopei: “Il Napoli ha un ottimo organico, ma è discontinuo”. Il tema della fatica entra subito nel discorso. “Ora arrivano anche le coppe, e incideranno parecchio”, sottolinea Maicon, che però non ha dubbi sull’esito finale: “Sono sicuro che l’Inter abbia qualcosa in più delle avversarie e che alla fine vincerà il campionato. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Maicon sicuro: “Inter più forte di Milan e Napoli, vincerà lo scudetto”

Capello sicuro: «Non c’è dubbio che il mio Milan fosse più forte di quello attuale. Scudetto? L’Inter è la più attrezzata»Fabio Capello analizza il momento attuale del Milan, confrontandolo con il suo passato come allenatore.

Leggi anche: Allegri sicuro: “Inter e Napoli favorite per lo scudetto. Noi dovremo essere più attenti …”

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Il lato destro della strada non è mai sicuro, spesso ci sono i tombini, ci sono delle tracce o è deformato. Per questo a volte è necessario stare più in mezzo alla strada. Sono un utente della strada, pago le tasse come tutti e ho diritto di stare in mezzo e di essere - facebook.com facebook