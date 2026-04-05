Un’influencer è stata trovata morta a Gran Canaria dopo diversi mesi. La sua identità è stata confermata grazie all’analisi dei denti. La notizia ha suscitato attenzione in rete e sui media, lasciando aperti molti interrogativi sulla sua vita e le circostanze della morte. La vicenda si intreccia con elementi di notorietà, segreti e isolamento, senza ancora dettagli ufficiali sul caso.

Chi era Annabella Lovas e cosa è successo davvero?. Una storia che mescola fama, mistero e solitudine. Il corpo ritrovato mesi fa in una remota piscina naturale di Gran Canaria appartiene ad Annabella Lovas, ex star dei reality show e volto emergente dei social. La conferma è arrivata solo ora, al termine di un’indagine complessa condotta dalla polizia spagnola, che ha dovuto ricorrere a una procedura estrema: l’identificazione tramite documentazione dentale inviata all’Interpol. Un dettaglio che dice molto sulle condizioni in cui è stato ritrovato il corpo. Dove è stato trovato il corpo e perché l’indagine è stata così difficile?. Il cadavere dell’ influencer era stato scoperto il 6 marzo, dopo violenti temporali, nella gola di Berriel: un’area impervia, quasi irraggiungibile senza attrezzature professionali. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - L’influencer Annabella Lovas trovata morta a Gran Canaria: identificata dopo mesi grazie ai denti

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