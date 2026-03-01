Una donna romena di 36 anni, senza fissa dimora e con precedenti per furti, è stata trovata morta in un edificio abbandonato vicino al porto di Catania ieri, 28 febbraio. La vittima è stata identificata e si ipotizza che si tratti di un omicidio. La polizia sta indagando sulla vicenda.

È stata identificata la donna trovata morta ieri, 28 febbraio, nella zona del porto di Catania: si tratta di una 36enne romena senza fissa dimora, con precedenti per piccoli furti. Il corpo è stato rinvenuto in un edificio abbandonato di via Domenico Tempo, ex sede del consorzio agrario. Il cadavere, riverso tra i rifiuti e con pochi indumenti, alcuni dei quali strappati, è stato scoperto dai residenti della zona, che hanno immediatamente allertato il 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e il personale del 118, ma la donna era già decaduta da tempo, e non si esclude che fosse morta da alcuni giorni. La prima ispezione medico-legale indica lividi sul corpo, che fanno ritenere plausibile l’ipotesi di omicidio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Donna trovata morta in edificio abbandonato a Catania, identificata: si ipotizza omicidio

“Violenza in viale Pavia a Lodi”: scatta l’allarme, ma la polizia trova solo una donna ferita. Aggressione o rissa?Lodi, 1 marzo 2026 – Paura, nella notte tra venerdì e sabato 28 febbraio 2026 e 1 marzo 2026, in viale Pavia, a Lodi.

Leggi anche: Donna travolge tre ciclisti in poche ore: arrestata per tentato omicidio (non erano incidenti)

Tutti gli aggiornamenti su Donna trovata

Temi più discussi: Ferrara, donna trovata morta in casa con ferita da arma da taglio; Donna trovata morta in casa dal marito con un coltello conficcato nel petto, choc a Ferrara; Donna accoltellata al petto, giallo sulla oss trovata morta in casa: Era arrivata da poco in paese; Dramma sulla Togliatti: donna trovata morta in una baracca sotto al ponte dell'A24.

Identificata la donna trovata morta a CataniaE' una donna romena di 36 anni, senza fissa dimora, in passato denunciata per piccoli furti e che gravitava nel mondo della prostituzione e dell'uso di crack, la donna trovata morta ieri nella zona ... rainews.it

Donna trovata morta in un edificio abbandonato, indagini della poliziaLe indagini sulla donna trovata morta in un edificio abbandonato di via Domenico Tempio, a Catania una volta sede del consorzio agrario. La vittima, 36 anni, era di nazionalista romena […] ... blogsicilia.it

Sicilia, donna trovata morta tra rifiuti e copertoni: ipotesi omicidio. Indagini #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Giallo nel Ferrarese, donna trovata morta in casa: aveva un coltello conficcato nel petto, disposta autopsia x.com