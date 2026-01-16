Annabella Martinelli trovata morta nei Colli Euganei dopo la scomparsa

Annabella Martinelli, 22enne di Padova, è stata trovata impiccata nei Colli Euganei, dopo essere scomparsa il 6 gennaio. Le autorità stanno approfondendo le cause e ricostruendo le ultime ore prima del suo decesso. La vicenda ha suscitato attenzione e si sta svolgendo un’indagine accurata per chiarire i motivi di questa tragica scomparsa.

Annabella Martinelli, 22 anni, studentessa di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, scomparsa la sera del 6 gennaio da Padova, è stata trovata morta nei Colli Euganei, a pochi metri dal punto in cui era stata recuperata la sua bicicletta. La vicenda aveva preso rapidamente rilievo nazionale per l'assenza di tracce e per l'attivazione di ricerche su larga scala. Le forze dell'ordine, vigili del fuoco, soccorso alpino, protezione civile e volontari avevano battuto la zona per giorni con droni, elicotteri e unità cinofile.

