Idrissa Touré del Pisa ha detto che l’arrivo di Hiljemark sulla panchina ha dato entusiasmo ai giocatori. Touré spiega che l’allenatore svedese ha fatto capire come vuole che si giochi e questo aiuta la squadra a prepararsi per la sfida contro il Milan.

La 24^ giornata di Serie A è cominciata venerdì sera con l'anticipo tra Hellas Verona e Pisa. La partita è terminata 0-0, ma ha visto protagoniste due squadre che hanno cambiato il proprio allenatore negli ultimi giorni. Nel Verona Paolo Sammarco ha sostituito Paolo Zanetti, mentre nel Pisa Oscar Hiljemark è subentrato al posto di Alberto Gilardino. Proprio il Pisa, attualmente ultimo col Verona, sarà il prossimo avversario del Milan di Massimiliano venerdì prossimo. I primi miglioramenti col nuovo allenatore svedese sembrano intravedersi e con l'aumentare degli allenamenti potrebbero essere sempre più visibili, come ammesso da Idrissa Touré nel post partita di Verona-Pisa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Qui Pisa, Touré: “Hiljemark ha portato entusiasmo. Ci ha fatto capire come vuole che giochiamo. Col Milan …”

