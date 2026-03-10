Libano | Aoun vuole pace Hezbollah dice no

In Libano, il presidente Aoun ha annunciato la volontà di avviare negoziati per la pace, mentre Hezbollah ha ribadito la propria opposizione. La situazione rimane tesa con le parti ancora distanti, e l’atmosfera nel paese si fa più complessa a causa di queste divergenze. La popolazione osserva con attenzione gli sviluppi e le posizioni ufficiali di entrambe le parti coinvolte.

La tensione in Libano raggiunge livelli critici mentre il leader Aoun cerca di aprire un canale di negoziazione, ma si scontra con la resistenza di Hezbollah. L’esercito e i miliziani continuano a combattere contro Israele, creando uno scenario instabile dove il presidente ha lanciato un avvertimento diretto: non permetteranno che il paese crolli per conto di Teheran. Questa dinamica interna riflette una frattura profonda tra le diverse fazioni libanesi, rendendo qualsiasi accordo diplomatico estremamente difficile da raggiungere. Il conflitto interno e la pressione esterna. Mentre i miliziani prosegono la loro lotta armata contro Israele e l’esercito israeliano, la posizione del leader Aoun appare isolata. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Libano: Aoun vuole pace, Hezbollah dice no Articoli correlati Israele dice di aver colpito "un esponente di alto livello" di Hezbollah in LibanoLe forze israeliane (Idf) affermano di aver effettuato un raid prendendo di mira "un esponente di alto livello dell'organizzazione terroristica" di... Leggi anche: Idf: colpite basi Hezbollah in Libano Approfondimenti e contenuti su Libano Aoun vuole pace Hezbollah dice no Temi più discussi: Beirut: dialogo con Israele. Tel Aviv risponde con raid; Nelle profondità dell'inferno. Israele vuole decapitare Hezbollah; Nuovo raid israeliano sul Libano. Il Senato Usa boccia la risoluzione che chiedeva stop alla guerra; Libano: oltre 30 morti e 150 feriti in ondata attacchi israeliani. Libano vuole la pace, pronto a trattare ogni opzione con IsraeleNotizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Il giornale online della Svizzera italiana. laregione.ch Aoun accusa Hezbollah di volere il crollo del Libano per conto dell'Iran e chiede negoziati diretti con IsraeleNel corso di una videoconferenza con i vertici europei ha accusato gli autori dei lanci di missili di voler provocare il collasso, affermando che il piano è stato sventato ... laregione.ch Nel silenzio generale lo Stato terrorista di Israele sta facendo in Libano quel che ha fatto a Gaza. Leggete qui https://alessandrodibattista.substack.com/p/gaza-e-libano-lo-stesso-silenzio e iscrivetevi al mio canale Substack - facebook.com facebook #NEWS - È stato ucciso in un bombardamento nel sud del #Libano padre Pierre El Raii, #parroco maronita di #Qlayaa, morto mentre stava cercando di soccorrere un parrocchiano rimasto ferito durante un precedente attacco. Il sacerdote aveva circa 50 anni x.com