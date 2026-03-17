I genitori di Ilaria Sula, una giovane di 24 anni uccisa nel marzo del 2025 dall'ex fidanzato, parlano di giorni difficili e di sentirsi senza fiato, chiedendo giustizia per la loro figlia. La vicenda riguarda la morte di Ilaria, avvenuta per mano dell'ex compagno, e la loro richiesta si concentra sulla ricerca di risposte attraverso il sistema giudiziario.

“Ci aspettiamo che sia fatta giustizia per nostra figlia”. Così i genitori di Flamir e Genzine Sula, i genitori di Ilaria, la 24enne uccisa nel marzo del 2025 dall’ex fidanzato Mark Samson. “Ci sono ancora dei dettagli che non si capiscono. L’orario ad esempio non convince, ogni volta cambia versione. Non credo stia coprendo qualcuno ma vogliamo chiarezza”, hanno proseguito dopo la deposizione del ragazzo nell’aula bunker di Rebibbia davanti alla terza Corte d’Assise di Roma. “Mia figlia era il nostro sole – ha continuato il padre – Ogni mattina che mia moglie si alzava, vedeva il sole e diceva: questa è mia figlia”. Sul rapporto tra Ilaria e Samson, l’uomo poi spiega che loro non erano a conoscenza di cosa stesse accadendo nel loro rapporto, nemmeno che avesse intenzione di lasciarlo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ilaria Sula, i genitori: "Giorno difficili, ci manca il respiro ma chiediamo giustizia"

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