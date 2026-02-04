Il club delle 300 presenze | Mancini Cristante El Shaarawy e Pellegrini celebrano un traguardo storico

L’AS Roma ha festeggiato quattro dei suoi giocatori che hanno raggiunto un traguardo importante: oltre 300 partite con la maglia giallorossa. Mancini, Cristante, El Shaarawy e Pellegrini sono entrati nel club delle 300 presenze, un risultato che testimonia la loro costanza e il legame con il club. La società ha deciso di celebrare pubblicamente questa conquista, sottolineando il valore di questi giocatori per la squadra.

L'AS Roma ha deciso di celebrare i quattro giocatori che hanno superato le 300 presenze con la maglia giallorossa. L'ultimo ad aggiungersi a questo ristretto club è Gianluca Mancini, che ha raggiunto il traguardo lo scorso gennaio. I calciatori hanno raccontato cosa significhi per loro questa meta in un lungo video pubblicato sui canali ufficiali del club. La gioia di Mancini: "È un'emozione fortissima". L'ultimo arrivato, colonna portante della difesa giallorossa, ha parlato di quanto tale obiettivo sia fondamentale per lui.

