Panathinaikos-Roma 1-1 le pagelle | Ziolkowski 7 decisivo Cristante 6,5 duttile Mancini 4 bocciato

Questa sera la Roma ha pareggiato 1-1 contro il Panathinaikos in una partita che ha lasciato poco spazio alle emozioni. Ziolkowski si è reso protagonista con interventi decisivi, mentre Cristante ha dato continuità in mezzo al campo. Mancini, invece, ha deluso e ha ricevuto una bocciatura, con un voto di soli 4. Alla fine, anche se non è stata una serata brillante, la squadra ha portato a casa il risultato che cercava.

L'ultima serata europea della Roma è stata tutt'altro che positiva, ma alla fine l'obiettivo è stato raggiunto. Gasperini si è presentato in Grecia con diverse assenze tra i convocati, tra tutti Dybala, che ha alzato bandiera bianca poche ore prima della sfida con il Panathinaikos. Nonostante ciò, l'impressione è che i giallorossi abbiano sin da subito preso la gara sottogamba, gettando al vento dopo appena 10 minuti di gioco tre occasioni nitide per passare in vantaggio. Poi, al primo lancio lungo degli avversari, Mancini ha perso Pantovic, commettendo un fallo su chiara occasione da gol.

