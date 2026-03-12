Enrica Bonaccorti morta quando a La Confessione raccontò della spinta fuori dalla Rai | Dissi che ero incinta è successa una tragedia

Enrica Bonaccorti è morta all’età di 76 anni a causa di un tumore al pancreas. In passato, durante un’intervista a La Confessione, ha raccontato di aver parlato di essere incinta e di aver vissuto una tragedia legata a una “spinta” fuori dalla Rai. La sua morte ha suscitato molte reazioni, e l’intervista viene riproposta in questa occasione.

Dopo la morte di Enrica Bonaccorti, scomparsa a 76 anni a causa di un tumore al pancreas che ha spezzato i suoi sogni, riproponiamo l’intervista integrale a La Confessione di Peter Gomez, andata in onda sul Nove nel 2023. Tra le tante rivelazioni al direttore del Fattoquotidiano.it anche quella sulla “spinta” fuori dalla Rai dopo aver detto di aspettare un bambino. Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Drammi e successi di Enrica Bonaccorti, che disse “sono incinta” in diretta tv scioccando l’Italia. La battuta su Magalli, lo scippo di Berlusconi e la svolta con ‘Non è la Rai’Roma, 12 marzo 2026 – Enrica Bonaccorti è stata una protagonista multiforme dello spettacolo italiano (anche romanziera, per la verità).

Morta Enrica Bonaccorti: la camera ardente e l'ultimo saluto alla Chiesa degli Artisti di RomaEnrica Bonaccorti è morta questa mattina all'età di 76 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas. I funerali della conduttrice si terranno sabato 14 ... ilmessaggero.it

Il ricordo di colleghi e amici: Silvia Toffanin (resterai per sempre nei nostri cuori) e Mara Venier (sarai sempre con me)La conduttrice di Non è la Rai si è spenta a 76 anni. Colleghe e amiche la ricordano con parole toccanti sui social. ilfattoquotidiano.it

Enrica Bonaccorti è morta oggi - giovedì 12 marzo. Conduttrice, attrice, autrice, ha attraversato con eleganza e curiosità, con intelligenza e ironia, con garbo e disciplina, mezzo secolo del nostro Paese, sempre sotto le luci di un riflettore. Nata a Savona 76 ann - facebook.com facebook

