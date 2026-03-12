Enrica Bonaccorti e Mara Venier sono due figure note del mondo dello spettacolo, entrambe conosciute per la loro carriera televisiva e il legame personale che le univa. Recentemente, hanno condiviso pubblicamente un episodio in cui, nonostante la loro tranquillità, le cose sono evolute in modo inatteso. Le due donne hanno anche passato insieme l’ultimo Natale, rafforzando il loro legame.

Enrica Bonaccorti e Mara Venier erano legate da un rapporto profondo e stretto, avevano anche trascorso l'ultimo Natale insieme. Adesso la signora della domenica piange non solo una collega ma soprattutto un'amica Enrica Bonaccorti è morta all’età di 76 anni, Mara Venier è stata una delle sue amiche più strette, la sentiva tutti i giorni e con lei aveva anche trascorso il Natale. A novembre era stata a casa sua per festeggiare il suo compleanno per il quale aveva voluto fare una grande festa, l’ultima, prima della scomparsa. In quell’occasione tanti erano gli amici che erano stati a trovarla e tra questi anche Renato Zero. Proprio lui e Mara, il giorno del compleanno, poi “hanno messo al letto Enrica“, come aveva raccontato Venier. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Enrica Bonaccorti, Mara Venier: “Ero tranquilla ma invece è andata così”

Articoli correlati

Mara Venier saluta Enrica Bonaccorti: «Enrica mia, sarai sempre con me». Un’amicizia lunga una vita tra tv, successi e riconciliazioniLa notizia della morte di Enrica Bonaccorti ha attraversato la televisione italiana come un’onda silenziosa ma potente, riportando alla memoria...

Leggi anche: Enrica Bonaccorti, l’addio dei VIP da Mara Venier a Caterina Balivo

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Enrica Bonaccorti

Temi più discussi: L'addio a Enrica Bonaccorti, la regina dei quiz in tv; Frana di Niscemi, sentito dai pm il capo della Protezione civile siciliana sui fondi non spesi; Dipendente infedele fa 4 pieni all’auto (oltre 475 euro di benzina) con la carta dell’Usl, licenziato in tronco; Aldo Cazzullo, Sal Da Vinci e quel vizio antico: associare alla camorra tutto ciò che non si capisce di Napoli.

Il ricordo di colleghi e amici: Silvia Toffanin (resterai per sempre nei nostri cuori) e Mara Venier (sarai sempre con me)La conduttrice di Non è la Rai si è spenta a 76 anni. Colleghe e amiche la ricordano con parole toccanti sui social. ilfattoquotidiano.it

Mara Venier ricorda Enrica Bonaccorti: «L’ultimo Natale insieme, le risate e quei messaggi di forza che non cancellerò mai. Eravamo sorelle»Dopo la morte di Enrica Bonaccorti, Mara Venier ricorda l’amica di una vita: il Natale passato insieme pochi mesi fa, le telefonate durante la malattia e quei messaggi di coraggio che non cancellerà m ... vanityfair.it

È difficile accettarlo. Fa male dirlo. Ma oggi il silenzio pesa più delle parole. Enrica Bonaccorti se n’è andata. Una donna elegante, intelligente, ironica, capace di entrare nelle case degli italiani con quella delicatezza che solo le persone vere possiedono. Una - facebook.com facebook

Enrica Bonaccorti e il tumore al pancreas, la stessa malattia di Eleonora Giorgi: dalle difficoltà iniziali all’evoluzione x.com