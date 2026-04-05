Le donne della Bibbia | tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv

Una nuova serie televisiva dedicata alle donne della Bibbia sta per arrivare in televisione. La produzione sarà trasmessa domenica 5 e lunedì 6 aprile 2026, con dettagli sulla trama, il cast e il numero di puntate disponibili. La programmazione e le modalità di visione sono state comunicate attraverso canali ufficiali, mentre le informazioni sui personaggi e gli attori coinvolti vengono condivise sui siti di settore.

Le donne della Bibbia: trama, cast, quante puntate e streaming. Domenica 5 e lunedì 6 aprile 2026 alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Le donne della Bibbia, una serie tv epica a tema biblico, girata tra Roma e Matera, “fedele drammatizzazione del Libro della Genesi, raccontata attraverso gli occhi di donne coraggiose e appassionate, i cui discendenti avrebbero plasmato il futuro della fede come la conosciamo oggi”, diretta da Danny Cannon e Catriona Mckenzie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Cinque figure femminili – centrali – dell’Antico Testamento: Sara e la sua servitrice Agar, la pronipote di Sara, Rebecca, e le nipoti di Rebecca, le sorelle Lia e Rachele. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Nella Bibbia, i piccoli fanno la storia. Occorre confidare nella provvidenza di Dio anche quando prevale il senso di impotenza o di insufficienza, perché noi crediamo che il Regno di Dio è simile a un minuscolo seme che diventa un albero (Mt 13, 31-32). #Viag x.com