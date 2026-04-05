Durante un'intervista, il capitano dell'Inter ha dichiarato che quando parla del suo compagno di squadra sente una forte emozione, arrivando a dire che gli viene la pelle d’oca. Le sue parole si sono concentrate sulla figura del difensore, con cui condivide il campo, senza specificare altri dettagli o motivazioni. La discussione si è focalizzata sull’importanza di questa collaborazione all’interno della squadra.

Carnesecchi Juventus, il portiere dell’Atalanta è uno dei candidati per il post Di Gregorio: i numeri e le statistiche dell’estremo difensore italiano Frattesi Juve, il centrocampista resta una idea di calciomercato dei bianconeri. Ma attenzione all’inserimento di un’altra big. I dettagli Locatelli Juve, Spalletti spera nel riscatto del proprio capitano: la sfida contro il Genoa si preannuncia fondamentale. Il motivo Norton Cuffy alla Juve, Ottolini vuole portare il suo ‘pupillo’ in bianconero: la valutazione e le ultime su questa possibile trattativa Bremer Juve, sarà addio al termine della stagione? La verità sulla clausola rescissoria e la posizione del difensore brasiliano Brambilla mastica amaro: «Ci prendiamo il punto ma per la prestazione meritavamo la vittoria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lautaro su Bastoni: «Quando parlo di lui mi viene la pelle d’oca»

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Lautaro così su Bastoni Ecco cosa ha detto facebook

L'Inter si accanisce sulla Roma e sfoga sui giallorossi tutte le sue frustrazioni. Non casuali i protagonisti della serata: Lautaro è semplicemente il miglior giocatore del campionato italiano, le voci su Thuram particolarmente deciso in allenamento trovano rapida x.com