Un pensiero sull'ateismo dogmatico afferma che, nonostante il dolore, si crede che Dio esista. Alcuni che non credono cercano di spiegare tutto con la teoria di Darwin, mentre altri sostengono che la Sacra Sindone supera le spiegazioni scientifiche. La teoria di Darwin viene spesso considerata un dogma, anche se rappresenta una spiegazione evolutiva della vita.

Viene spesso spacciata per dogma la teoria di Darwin. Gli anti darwinisti sono trattati da deficienti, terrapiattisti e bigotti. In realtà non sono pochi i pensatori che hanno osato discutere alcuni aspetti della teoria di Darwin: essa è intoccabile perché è il pilastro che sostiene in maniera pseudoscientifica l’ateismo. Per mezzo secolo sono stata atea e darwinista: non tolleravo il concetto del dolore innocente. I miracoli descritti nel Vangelo erano per me incomprensibili: perché guarire quel lebbroso lì, e non quello due strade più in là? Perché ridare la vista al cieco che sente passare Gesù e lo chiama, e non all’altro che non gli può... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’ateismo dogmatico mi ha convinto che Dio esiste (nonostante il dolore)

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