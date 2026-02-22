Angelina Mango ringrazia Marta Donà | Mi ha salvato mi ha convinto a fermarmi

Angelina Mango ringrazia pubblicamente Marta Donà, affermando che grazie a lei ha deciso di fermarsi e riconsiderare la sua carriera. La cantante ha raccontato di aver incontrato l’amica durante un momento difficile e che il suo supporto le ha dato la forza di riprendere in mano la propria vita artistica. La serata al PalaUnical Teatro di Mantova ha segnato il suo primo grande concerto dopo un periodo di riflessione. La musica riprende il suo corso.

Il ritorno sul palco ha avuto il sapore di una rinascita per Angelina Mango, che sabato 21 febbraio ha inaugurato la data zero del suo tour al PalaUnical Teatro di Mantova. Davanti a un pubblico che l'ha attesa per oltre un anno e mezzo, l'artista ha scelto di raccontarsi senza filtri, lasciando spazio alle emozioni e a parole che hanno colpito nel segno. La cantante ha parlato di un periodo difficile, di uno stop necessario e di una consapevolezza maturata lontano dai riflettori. Sul finale del concerto ha pronunciato una frase semplice ma potente: «Voglio proprio vivere». La serata ha rappresentato molto più di un semplice debutto live.

