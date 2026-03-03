Pitbull aggredisce due conviventi a Lacco Ameno Ischia | feriti 43enne e 54enne non sono gravi

Un pitbull ha aggredito due conviventi a Lacco Ameno, sull'isola di Ischia, ferendo un uomo di 43 anni e una donna di 54. I due sono stati portati all'ospedale locale dal 118 e sono attualmente in osservazione, ma le ferite non sono considerate gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gestire la situazione.