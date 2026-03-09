Tenta di scappare in Belgio con un diamante da 15mila euro | incastrato gemmologo romano

Un gemmologo romano, iscritto a ruolo in una cartella esattoriale, ha tentato di prendere un diamante del valore di oltre 15 mila euro e portarlo in Belgio senza dichiararlo. Durante i controlli, è stato fermato e incastrato. La polizia ha sequestrato il diamante e ha avviato le verifiche necessarie. L’uomo è stato fermato e denunciato per il tentativo di evasione.

L'uomo - con un debito fiscale accertato da 160mila euro - è stato intercettato all'aeroporto di Ciampino dai militari della guardia di finanza "Iscritto a ruolo" in una cartella esattoriale, ha provato a trasportare un diamante da oltre 15mila euro fuori dall'Italia, senza ovviamente dichiararlo. Un gemmologo romano è stato trovato in possesso della pietra taglio smeraldo dai finanzieri all'aeroporto di Ciampino. Destinatario di una cartella esattoriale con un debito fiscale di circa 160mila euro, l'uomo stava tentando di portare la pietra preziosa in Belgio. Sono stati i finanzieri del comando provinciale in servizio presso la compagnia di Ciampino a intercettare l'uomo mentre tentava di imbarcarsi con un volo per il nord Europa all'aeroporto Pastine, alle porte di Roma.