La Pasqua di Gesù la gioia in dono

La Pasqua di Gesù è celebrata come una delle festività più importanti, portando con sé un messaggio di gioia e speranza. La ricorrenza commemora un evento centrale nella tradizione cristiana, riconosciuto da milioni di fedeli in tutto il mondo. La storia di Gesù, secondo quanto riportato nei testi sacri, rappresenta un esempio di amore e sacrificio. La celebrazione coinvolge comunità di diverse provenienze, che si riuniscono per ricordare e condividere questo momento.

FESTIVITÀ. La gioia è frutto dell’amore, e la Pasqua di Gesù è la più bella storia d’amore: una storia vera, una storia per tutti. Alcuni ricordano la storia della camicia dell’uomo felice. Come tutte le storie, comincia così: «C’era una volta un Re.» aveva tutto, ma era triste e niente riusciva a renderlo felice. Tra i tanti suggerimenti vi fu quello di indossare la camicia di un uomo felice. Furono sguinzagliati tutti i suoi servi alla ricerca della famosa camicia, ma quando finalmente trovarono un uomo felice. non possedeva neanche la camicia. La storia non dice di una facile felicità, ma in modo semplice, che la felicità non consiste nelle cose e nelle possibilità. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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In Duomo l’Arcivescovo di Milano ha presieduto il Pontificale di Pasqua(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 aprile 2026 – «I discepoli cercano [Gesù] nella direzione sbagliata. Cercano un morto (…). Maria insiste nel rimanere presso il sepolcro e perciò ascolta la voce che la ... mi-lorenteggio.com

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*Gesù è Risorto!* Sia una vera santa Pasqua di amore a tutta la comunità, un pensiero particolare agli ammalati, ai soli, ai fragili In questo luminoso giorno preghiamo il Risorto e la vergine Maria, Sua e nostra Madre, affinché cessino le guerre in ogni ango facebook

Settimana Santa e Pasqua di Resurrezione 2026. Venerdì santo. Memoria della morte di Gesù sulla croce segidio.it/U0YT x.com