Ogni bimbo è dono e speranza | non lasciamo spegnere la gioia

Nella serata di ieri, molte famiglie si sono ritrovate per la Veglia organizzata in occasione della Giornata della Vita. Un momento di riflessione e speranza, con le parole di Monsignor Finazzi che ha sottolineato l’emergenza educativa e ha invitato gli adulti a preparare un mondo migliore per i bambini. La cerimonia ha avuto un tono semplice e diretto, puntando sulla necessità di ricostruire comunità solide e attente alle nuove generazioni.

GIORNATA DELLA VITA. La Veglia per le famiglie: «Abbiamo bisogno di comunità». Monsignor Finazzi: «Emergenza educativa, gli adulti preparino un mondo degno». «L'augurio e l'invito che affido alla comunità è che si faccia in modo che nei genitori non si lasci mai spegnere la gioia, la speranza del Magnificat, nonostante le fatiche e le difficoltà che la famiglia deve affrontare. Ogni bambino porta gioia e vita a tutti coloro che sono intorno. I bambini ci insegnano la meraviglia e cosa significa lasciarsi amare con semplicità»: con queste parole monsignor Michelangelo Finazzi, Vicario episcopale per i Laici e la Pastorale, ha concluso la sua riflessione nella Veglia diocesana, nella serata di sabato 31 gennaio nella chiesa parrocchiale di Sombreno, in occasione della 48esima Giornata nazionale per la Vita sul tema «Prima i bambini» che si celebra l'1 febbraio (alle 11 nella parrocchiale di Cavernago la celebrazione eucaristica e la benedizione delle famiglie adottive).

