È terminato un approfondito rilievo del sito archeologico di Pompei, condotto utilizzando droni e tecnologie di radar. L’operazione ha permesso di raccogliere un numero maggiore di dati rispetto alle precedenti indagini, contribuendo a un’analisi più precisa delle strutture sotterranee e delle aree meno accessibili. Questa mappatura dettagliata dovrebbe favorire successivi interventi di tutela e conservazione del patrimonio archeologico.

Attraverso droni e radar si è concluso un monitoraggio più dettagliato del sito: con più dati a disposizione cambierà anche il modo di decidere cosa restaurare, e quando Dopo otto mesi di lavoro architetti, ingegneri, restauratori e archeologi hanno finito di mappare e schedare il sito archeologico di Pompei, composto da circa 1.200 strutture tra case e botteghe, per un totale di più di 13mila ambienti. I dati sono stati raccolti, tra le altre cose, con droni per la produzione di fotografie aeree e radar per misurare le deformazioni del suolo. Sono stati poi inseriti in un software con cui il Parco Archeologico di Pompei (l’istituto che si occupa dell’area) stabilirà quali interventi di restauro fare e con quale priorità. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La grande mappatura di Pompei

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Inside the Magnetic Clues Early Builders Used for PERFECT Alignment

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Circa 1.200 tra case e botteghe, oltre 13 mila ambienti, il tutto costruito due millenni fa, a Pompei. Ora, grazie all'ausilio di droni, satelliti, robot di tutti questi beni è stato fatto un vero e proprio check-up completo e la schedatura dell'intero sito archeologico. #AN x.com