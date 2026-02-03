Soul-Food Vocalist Pompei accende l’epica | ora Napoli attende il grande debutto all’Augusteo

Pompei accende la miccia, e ora Napoli si prepara ad ascoltare l’epica dei Soul-Food Vocalist. Dopo il debutto al Teatro Di Costanzo Mattiello il 24 gennaio, il gruppo è già in attesa del prossimo grande concerto, in programma il 5 febbraio all’Augusteo. La band ha fatto subito parlare di sé, e l’entusiasmo cresce tra i fan che aspettano di vedere l’evento che promette di essere uno dei più importanti della stagione.

Pompei ha acceso la miccia, ora l’epica è pronta a risuonare a Napoli. Il concerto del 24 gennaio al Teatro Di Costanzo Mattiello ha segnato l’esordio dell’Epico Tour dei Soul-Food Vocalist, ma lo sguardo è già rivolto al prossimo, decisivo appuntamento: il 5 febbraio sul prestigioso palco del.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Pompei Teatro

Questa sera, il teatro Augusteo di Napoli si riempie per accogliere i Soul-Food Vocalist.

Nella suggestiva cornice degli Scavi di Pompei, la Parvula Domus ospita un evento dedicato alla cultura, alla musica e alla solidarietà.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Pompei Teatro

Argomenti discussi: Soul-Food Vocalist in concerto all' Augusteo.

Pompei, musica e solidarietà con Soul-Food Vocalist da The VoiceMattinata all'insegna della cultura, della musica e della solidarietà presso la Parvula Domus, Fattoria culturale e sociale all'interno degli Scavi di Pompei. Nei giorni scorsi si sono incontrati la ... ansa.it

CHI SONO SOUL FOOD VOCALIST, THE VOICE GENERATIONS 2024/ D’Alessio sogna la vittoria col quartettoI Soul Food Vocalist fanno un figurone anche nella finale di The Voice Generations 2024. Il brano assegnato da Gigi D’Alessio per questa puntata è ‘Ain’t no mountain high enough’ di Marvin Gaye e ... ilsussidiario.net

Giovedì 5 febbraio 2026 alle ore 21, il teatro Augusteo si accende con Soul-Food Vocalist, uno spettacolo che trasforma la musica in esperienza pura. Accompagnati da una grande orchestra, i Soul-Food Vocalist reinterpretano i brani più celebri della musica - facebook.com facebook

Musica blues, soul food e liquori clandestini: cos'erano i juke joints, i locali raccontati nel film Sinners - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/rubric… x.com