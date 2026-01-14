Joaquin Guzman Lopez, figlio di Joaquin El Chapo Guzman Loera, ha ammesso le proprie responsabilità, creando nuove complicazioni per il Cartello di Sinaloa. La sua dichiarazione di colpevolezza rappresenta un passo importante nella lotta contro il potente impero criminale associato alla famiglia Guzman. Questo evento segna un punto di svolta nella strategia delle autorità per indebolire l'organizzazione.

La dichiarazione di colpevolezza di Joaquin Guzman Lopez, erede diretto di Joaquin El Chapo Guzman Loera e figura di primo piano del cartello di Sinaloa, segna una fase cruciale nella lenta demolizione dell’impero criminale costruito dallo storico boss. Arrestato negli Stati Uniti nel luglio 2024, il 39enne ha ammesso la propria responsabilità per traffico internazionale di droga e per attività criminali continuative, reati che potrebbero condurlo a una condanna compresa tra dieci anni di carcere e l’ergastolo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Joaquin Guzman Lopez si pente e mette nei guai il Cartello di Sinaloa

Leggi anche: Cartello di Sinaloa: l’impero criminale che domina le rotte globali

