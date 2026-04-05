A soli 17 anni e 13 giorni, un giovane tennista ha stabilito un nuovo record nel circuito professionistico, giocando su un campo di cemento a Miami, sotto il sole della Florida. La partita ha attirato l'attenzione per la sua età e per la performance dimostrata in campo. Questo risultato segna un momento importante per il giovane atleta, che ha dimostrato di poter competere a livelli elevati fin dalla giovane età.

Sul cemento di Miami, dove il sole della Florida batte con forza, Moise Kouamé ha scritto una pagina nuova nella storia del tennis professionistico. A soli 17 anni e 13 giorni, il giovane francese ha superato il primo turno del torneo Masters 1000, entrando ufficialmente nel libro dei record come settimo giocatore più giovane a vincere un incontro in questa categoria d’élite. La sua vittoria contro Zachary Svajda non è solo un risultato sportivo, ma un segnale potente per il futuro dello sport transalpino. Il match si è trasformato in una battaglia dura durata due ore e diciassette minuti, conclusasi con il punteggio finale di 5-7, 6-4, 6-4. Grazie a questo successo, Kouamé ha eguagliato la memoria storica di Rafael Nadal, che nel 2003 ad Amburgo ottenne un risultato simile quando aveva poco più di diciassette anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kouamé: a 17 anni e 13 giorni, il record nel tennis

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