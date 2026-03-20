Miami Kouamé vince prima partita a 17 anni E Djokovic lo ‘incorona’

A Miami, il giovane tennista francese Moise Kouamé ha vinto la sua prima partita a soli 17 anni, attirando l’attenzione degli appassionati. La vittoria è arrivata durante un torneo importante e ha suscitato interesse anche tra gli addetti ai lavori. Dopo la sua prestazione, anche il tennista Djokovic ha commentato pubblicamente l’evento.

(Adnkronos) – È nata una nuova stella nel tennis mondiale? Moise Kouamé, giovane tennista francese di appena 17 anni, ha esordito con una vittoria nella sua prima presenza in un Masters 1000, battendo in tre set lo statunitense Svajda con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-4 e richiamando su di sé l'attenzione di tifosi e appassionati. Tra loro c'è anche Novak Djokovic. Il campione serbo, ritiratosi dal tabellone principale di Miami, ha scritto a Kouamé dopo la partita. A raccontarlo è stato lo stesso francese, che non ha nascosto la sua emozione: "Mi ha scritto: 'Congratulazioni per oggi, grande partita', ha detto in conferenza stampa, "'spero tu vada lontano'. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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