Moise Kouamé | età carriera e record della giovane promessa del tennis

Moise Kouamé è un giovane tennista francese nato nel 2009. Attualmente si trova al numero 385 del ranking mondiale e ha iniziato a farsi conoscere per le sue prestazioni sui campi. La sua carriera è in fase di sviluppo e molti osservatori lo considerano una promessa per il futuro del tennis internazionale.

Moise Kouamé è sulla bocca di tutti. Il tennista francese, classe 2009, adesso è il n°385 del mondo ma per molti è destinato a un futuro brillante nel circuito Atp. Il 17enne di Parigi ieri è diventato il più giovane, dai tempi di Rafael Nadal (nel 2003), a vincere una partita in un torneo Masters 1000. Moïse Kouamé: Première victoire sur le circuit ATP? Première victoire en Masters 1000? Première victoire contre un Top 100? Plus jeune joueur depuis Nadal en 2003 à gagner un match en Masters 1000? Et victoire en étant diminué physiquement? pic.twitter.comfPhOagHof0 — Tennis Legend (@TennisLegende) March 19, 2026 La vittoria di Moise Kouamé e i complimenti di Djokovic. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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