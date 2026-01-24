Hobbs Kessler ritocca Bekele di un secondo dopo 19 anni! Record del mondo dei 2000 metri

Hobbs Kessler ha migliorato il record del mondo dei 2000 metri in sala, precedendo Bekele di un secondo dopo 19 anni. Questo risultato rappresenta il primo record internazionale del 2026 nell’atletica leggera, una distanza riconosciuta ufficialmente da World Athletics anche se poco praticata nei grandi eventi. La prestazione di Kessler conferma l’attenzione verso specialità meno comuni e l’evoluzione delle performance atletiche.

Arriva il primo record del mondo del 2026 nell’universo dell’atletica: i 2000 metri in sala sono distanza spuria e mai presente nei grandi eventi internazionali, ma sono riconosciuti a tutti gli effetti da World Athletics e il primato internazionale è correttamente ratificato. La stoccata è arrivata dalla pista di Boston (USA), dove è andata in scena la prima tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto). Lo statunitense Hobbs Kessler si è espresso in 4:48.79 al termine di uno splendido duello con il connazionale Grant Fisher (4:49. 🔗 Leggi su Oasport.it

