La Juventus ha annunciato il rinnovo del contratto di Weston McKennie, che sarà legato al club fino al 30 giugno 2030. Dopo sei anni in maglia bianconera, il centrocampista statunitense classe 1998 continuerà a giocare con la stessa squadra. La firma del nuovo accordo è stata resa ufficiale dal club.

Il club bianconero conferma l’ufficialità. Il centrocampista statunitense è arrivato a Torino sei anni fa Dopo sei anni in bianconero, si rinsalda il legame tra Weston McKennie e la Juventus con un prolungamento di contratto: è ufficiale l’accordo che legherà il giocatore classe 1998 e il club bianconero fino al 30 giugno 2030. Il centrocampista statunitense è arrivato a Torino dallo Schalke 04 nell’agosto 2020 e nella sfida di Coppa Italia contro l’Udinese dello scorso dicembre ha superato il traguardo delle 200 presenze in bianconero – diventate nel frattempo 220 – in cui ha raccolto 26 gol e 26 assist. A spingere la Vecchia Signora a rinnovare McKennie sono state sicuramente le prestazioni messe in campo dal 27enne del Texas che in questa stagione, finora, ha realizzato quattro gol e cinque assist in 26 partite giocate in Serie A. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Juventus, McKennie rinnova fino al 2030

McKennie rinnova con la Juventus fino al 2030: tutti i dettagli del contrattoÈ stato annunciato l’accordo che legarà Weston McKennie alla Juventus fino al giugno 2030, una mossa pensata per dare solidità al reparto nevralgico...

Juventus: Yildiz rinnova fino al 2030La Juventus ha chiuso uno dei rinnovi più importanti e simbolici della stagione 202526: Kenan Yildiz ha prolungato il contratto con i bianconeri fino...

Juventus Rinnovo di McKennie fino al 2030

Tutti gli aggiornamenti su Juventus.

Temi più discussi: Finalmente McKennie si è preso la Juve: contratto fino al 2030, le cifre del rinnovo; Juve, pronto il rinnovo di McKennie fino al 2030. Vlahovic può restare a Torino; McKennie rinnova con la Juventus, accordo ad un passo: mossa chiave per il progetto Spalletti, quando firma e i dettagli del nuovo contratto; McKennie-Juve, finalmente il sì: rinnovo a un passo, vince la meritocrazia.

Juve, adesso è ufficiale: McKennie rinnova fino al 2030Adesso è ufficiale: Weston McKennie ha rinnovato il contratto in scadenza con la Juventus per altre quattro stagioni, fino al 30 giugno 2030. L'annuncio è arrivato tramite un comunicato della società ... gazzetta.it

McKennie rinnova con la Juve: il comunicato ufficiale e i dettagli del nuovo contrattoDopo una stagione fin qui spettacolare, Weston McKennie ha ufficialmente rinnovato con la Juventus. Lo statunitense ha iniziato la stagione in corso con il contratto in scadenza a giugno e poche prosp ... corrieredellosport.it

[UFFICIALE] Weston #McKennie rinnova con la #Juventus fino al 2030. x.com

DIFESA DA INCUBO! Nel mese di febbraio (prendendo in considerazione anche la partita contro la Roma) nessuna squadra nei top cinque campionati europei ha subito più gol della Juventus Sono 21 i gol incassati in 8 partite totali, con 43 tiri nello specc - facebook.com facebook