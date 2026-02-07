Juventus | Yildiz rinnova fino al 2030

La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Kenan Yildiz fino al 2030. Il giovane attaccante tedesco ha deciso di restare a Torino, siglando un accordo che durerà almeno cinque anni, con la possibilità di prolungarlo fino al 2031. La società ha puntato molto su di lui e ora punta a vederlo crescere e contribuire alla squadra nei prossimi stagioni.

La Juventus ha chiuso uno dei rinnovi più importanti e simbolici della stagione 202526: Kenan Yildiz ha prolungato il contratto con i bianconeri fino al 30 giugno 2030, con opzione per estendere l’accordo fino al 2031. La firma è stata depositata ufficialmente il 7 febbraio 2026, dopo una trattativa lampo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

