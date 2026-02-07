Juventus | Yildiz rinnova fino al 2030

La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Kenan Yildiz fino al 2030. Il giovane attaccante tedesco ha deciso di restare a Torino, siglando un accordo che durerà almeno cinque anni, con la possibilità di prolungarlo fino al 2031. La società ha puntato molto su di lui e ora punta a vederlo crescere e contribuire alla squadra nei prossimi stagioni.

La Juventus ha chiuso uno dei rinnovi più importanti e simbolici della stagione 202526: Kenan Yildiz ha prolungato il contratto con i bianconeri fino al 30 giugno 2030, con opzione per estendere l’accordo fino al 2031. La firma è stata depositata ufficialmente il 7 febbraio 2026, dopo una trattativa lampo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Yildiz rinnova fino al 2030 Approfondimenti su Juventus Yildiz Juventus, Yildiz rinnova fino al 2030: cifre record e annuncio imminente La Juventus ufficializza il rinnovo di Kenan Yildiz fino al 2030. La Juventus si riprende il futuro: Yildiz rinnova fino al 2030 con cifre da urlo, poi toccherà a Spalletti La Juventus ha ufficialmente blindato Yildiz con un rinnovo fino al 2030, un contratto che fa parlare di sé per le cifre da capogiro. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. La Juventus vuole blindare Yildiz: pronto un contratto fino al 2030 Ultime notizie su Juventus Yildiz Argomenti discussi: Juventus-Yildiz, rinnovo fino al 2030. Il Milan prenderà una punta in estate?; Rinnovo Yildiz, Juventus al lavoro per blindare il '10': cosa manca per la firma, quanto guadagna e la scadenza del nuovo contratto; Svolta Yildiz, il rinnovo Juve è imminente! Come si è arrivati alla mossa decisiva; Juve, il rinnovo di Yildiz è davvero a un passo: tutti i dettagli. Juve, Yildiz rinnova: pronto l'annuncio contro la LazioRASSEGNA STAMPA - Il vero colpo la Juventus lo piazza a mercato concluso. Blindato il gioiellino Kenan Yildiz, l'accordo per il rinnovo di contratto è stato raggiunto. I bianconeri ... lalaziosiamonoi.it Juventus, raggiunto l’accordo per il rinnovo di Yildiz: guadagnerà 6 milioniLa Juventus ha raggiunto l’accordo per il rinnovo di Kenan Yildiz, una notizia che rappresenta molto più di una semplice firma su un contratto. Il focus, inevitabilmente, cade sullo stipendio: il nume ... it.blastingnews.com Juventus, è fatta per il rinnovo di Yildiz: decisiva la volontà del calciatore e l'aver visto a Bergamo cosa succede se non gioca. #Juventus #Juve #AtalantaJuve #Yildiz x.com Ci siamo per la grande firma in casa #Juventus. Sono le ore di Kenan #Yildiz, che presto metterà nero su bianco al nuovo contratto. Si chiude quindi la lunga telenovela sul futuro del numero dieci, con la ‘Vecchia Signora’ pronta ad annunciare il prolung facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.