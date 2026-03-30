Juventus Douglas Costa Juve! Buttati su Lewandowski
Douglas Costa ha commentato a Tuttosport la possibilità di vedere Robert Lewandowski alla Juventus. Ha anche espresso apprezzamento per l'allenatore attuale e ha parlato di alcune preferenze nel panorama calcistico. La discussione riguarda il possibile trasferimento del giocatore e le sue impressioni sull’ambiente juventino. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata riguardo a trattative in corso.
Douglas Costa ha parlato a Tuttosport del possibile approdo in bianconero di Robert Lewandowski. Le parole di Douglas Costa Le parole di Douglas Costa sulla Juventus e Robert Lewandowski “Spalletti mi piace tanto. Amo gli allenatori che cercano di essere sempre propositivi. Mi sarebbe piaciuto averlo. Guardiola numero uno assoluto. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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