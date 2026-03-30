Juventus Douglas Costa Juve! Buttati su Lewandowski

Douglas Costa ha commentato a Tuttosport la possibilità di vedere Robert Lewandowski alla Juventus. Ha anche espresso apprezzamento per l'allenatore attuale e ha parlato di alcune preferenze nel panorama calcistico. La discussione riguarda il possibile trasferimento del giocatore e le sue impressioni sull’ambiente juventino. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata riguardo a trattative in corso.