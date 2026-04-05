Negli ultimi anni, diverse operazioni di mercato hanno portato alla valorizzazione di giocatori acquistati a cifre contenute. Tra questi ci sono alcuni che, grazie alle loro prestazioni, hanno attirato l’attenzione di altri club. La società continua a puntare su acquisti a basso costo, con l’obiettivo di rafforzare la rosa senza investimenti eccessivi. Attualmente, il valore complessivo della rosa si aggira intorno ai 150 milioni di euro.

Kenan Yildiz è la pietra più luccicante, il gioiello fuori categoria. Ma la rosa della Juventus, pur tra le difficoltà del piano di rilancio sportivo ed economico, nasconde altri giocatori che si sono valorizzati dal giorno del loro arrivo a Torino. E questi, a differenza del blindatissimo numero 10, rappresentano plusvalenze non solo latenti. Il club si ritrova così un potenziale tesoro di circa 150 milioni. Nello specifico, parliamo di Thuram, Cambiaso, Kalulu, Gatti e Miretti: investimenti a basso costo, o addirittura a zero, che promettono un ritorno significativo, a giudicare dai valori di mercato delle principali piattaforme, con l’ulteriore attrattiva di stipendi sostenibili. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, hai un tesoro da 150 milioni: da Thuram a Gatti, il "low cost" che funziona

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