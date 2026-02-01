Offerta Cracovia | city break volo + hotel da 159€ 3 notti e voli low cost da 31€ A R

Se vuoi trascorrere un weekend lungo fuori dall’Italia senza spendere troppo, Cracovia si presenta come una meta da prendere in seria considerazione. Puoi trovare offerte che includono volo e hotel da 159 euro per tre notti, oppure voli low cost AR a partire da 31 euro. La città offre un centro storico spettacolare, musei interessanti, quartieri animati di sera e prezzi ancora accessibili. Inoltre, ci sono collegamenti diretti da diverse città italiane, rendendo tutto più semplice e conveniente.

Alla data di domenica 1 febbraio 2026, tra le proposte più interessanti spicca un pacchetto volo + hotel a Cracovia da 159€ a persona per 4 giorni 3 notti, con partenza indicata il 12 febbraio 2026 (tariffa soggetta a disponibilità e variazioni). L’opzione è perfetta per chi vuole bloccare tutto in un’unica prenotazione e partire senza troppi pensieri. Dove si trova l’offerta: pacchetti Volo+Hotel su Logitravel (tipicamente con più opzioni di hotel e date).?? Volo + hotel a Cracovia da circa 109 € (partenze da Milano e altre città = 2–4 notti) – offerte e combinazioni di pacchetti volo + hotel. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

