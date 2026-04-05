Joao Mario si rilancia a Bologna primo gol e grande prestazione | Contento per la rete ma ancora di più per…

Da juventusnews24.com 5 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Joao Mario ha segnato il suo primo gol con la maglia del Bologna, contribuendo a una prestazione significativa durante l’ultima partita. La sua presenza in campo si è fatta notare per impegno e precisione, portando entusiasmo tra i tifosi. Dopo la partita, il giocatore ha dichiarato di essere soddisfatto per il risultato personale, anche se ha preferito mettere in evidenza altri aspetti del suo rendimento in questa fase.

Joao Mario si rilancia a Bologna, primo gol e grande prestazione: «Contento per la rete ma ancora di più per.». Le parole del portoghese. Joao Mario, arrivato a febbraio in prestito dalla  Juventus, sta diventando un fattore determinante per il  Bologna  di Vincenzo Italiano. Nella sfida vinta per 2-1 contro la Cremonese, il laterale portoghese ha sbloccato il match dopo appena tre minuti, siglando la sua  prima rete in Serie A  (la seconda complessiva in rossoblù). L’azione è stata da manuale: cross profondo dalla sinistra di  Miranda, inserimento perfetto di Joao Mario sul secondo palo e splendida coordinazione per un  destro al volo  incrociato che ha trafitto Audero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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