Joao Mario si rilancia a Bologna primo gol e grande prestazione | Contento per la rete ma ancora di più per…

Joao Mario ha segnato il suo primo gol con la maglia del Bologna, contribuendo a una prestazione significativa durante l’ultima partita. La sua presenza in campo si è fatta notare per impegno e precisione, portando entusiasmo tra i tifosi. Dopo la partita, il giocatore ha dichiarato di essere soddisfatto per il risultato personale, anche se ha preferito mettere in evidenza altri aspetti del suo rendimento in questa fase.

Joao Mario si rilancia a Bologna, primo gol e grande prestazione: «Contento per la rete ma ancora di più per.». Le parole del portoghese. Joao Mario, arrivato a febbraio in prestito dalla Juventus, sta diventando un fattore determinante per il Bologna di Vincenzo Italiano. Nella sfida vinta per 2-1 contro la Cremonese, il laterale portoghese ha sbloccato il match dopo appena tre minuti, siglando la sua prima rete in Serie A (la seconda complessiva in rossoblù). L’azione è stata da manuale: cross profondo dalla sinistra di Miranda, inserimento perfetto di Joao Mario sul secondo palo e splendida coordinazione per un destro al volo incrociato che ha trafitto Audero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Joao Mario si rilancia a Bologna, primo gol e grande prestazione: «Contento per la rete ma ancora di più per…» Cremonese Bologna 1-2, colpo dei felsinei in Lombardia. Primo gol in Serie A per Joao Mario. Il resoconto del matchdi Francesco SpagnoloCremonese Bologna 1-2, Joao Mario e Rowe firmano la vittoria dei felsinei allo Zini. Bologna, c’è ancora Europa. Skorupski para, Joao Mario segna. Brann eliminato: si vola agli OttaviVentotto anni dopo la gloriosa cavalcata del 1998-99 c’è un Bologna che approda agli ottavi di una competizione europea. Temi più discussi: Servizio civile, Bergamo protagonista alla celebrazione dei 25 anni con il ministro Abodi; Castiglione Torinese: manutenzione del verde, divieti e chiusure; Holm Joao Mario: il Bologna si prepara a fare questa proposta alla Juventus. Le ultime; Juventus Joao Mario allo scoperto | Decide Spalletti il mio ritorno. Il Bologna passa a Cremona con le reti di Joao Mario e RoweIl Bologna espugna lo Zini e rilancia le proprie ambizioni europee. Nella sfida valida per la 31ª giornata di Serie A, i rossoblù superano 2-1 la Cremonese in trasferta, conquistando tre punti pesanti ... latinaoggi.eu Juventus, visto Joao Mario? La rinascita e la nuova vita al Bologna: secondo goal, la chance Mondiale e cosa può succedere in estateJoao Mario brilla col Bologna: l'esterno portoghese è un altro rispetto a quello visto alla Juventus. msn.com Il commento di Joao Mario post Cremonese-Bologna (1-2) L’articolo con le dichiarazioni complete nel link in bio #Bolognafc #CremoneseBologna #SerieA #JoaoMario facebook Cremonese-Bologna, le pagelle dei rossoblù: Joao Mario sontuoso, Miranda martellante x.com