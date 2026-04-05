Cremonese Bologna 1-2 colpo dei felsinei in Lombardia Primo gol in Serie A per Joao Mario Il resoconto del match

Nella partita tra Cremonese e Bologna, i felsinei hanno vinto con il punteggio di 2-1 allo stadio Zini. Joao Mario ha segnato il suo primo gol in Serie A, contribuendo al risultato finale. Rowe ha anche trovato la rete, portando i tre punti alla squadra ospite. La Cremonese ha tentato di reagire, ma non è riuscita a pareggiare.

di Francesco Spagnolo Cremonese Bologna 1-2, Joao Mario e Rowe firmano la vittoria dei felsinei allo Zini. Nel finale anche due rossi in pochi minuti. Il resoconto. Il match dello Zini tra Cremonese e Bologna si è rivelato un concentrato di emozioni contrastanti, tatticismi esasperati e un finale che ha sfiorato il paradosso sportivo. La gara sembrava saldamente nelle mani dei rossoblù per gran parte del tempo, m a si è trasformata in un vero campo di battaglia durante i minuti di recupero, regalando agli spettatori una sequenza di eventi quasi surreale. Il fischio d’inizio vede un approccio aggressivo degli ospiti. Bastano infatti tre minuti a Joao Mario per sbloccare il risultato con una prodezza balistica dal limite dell’area che si insacca nel sette. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cremonese Bologna 1-2, colpo dei felsinei in Lombardia. Primo gol in Serie A per Joao Mario. Il resoconto del match Il Bologna soffre, poi il gol di Joao Mario archivia il Brann: felsinei agli ottavi di Europa LeagueDopo un primo tempo di sofferenza, con Skorupski decisivo per mantenere la porta inviolata, il Bologna nella ripresa ha avuto la meglio del Brann,... Verona Bologna 2-3, i felsinei ritrovano la vittoria. scaligeri sempre più giù. Il resoconto del match del BentegodiCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Temi più discussi: Cremonese-Bologna: probabili formazioni e statistiche; Cremonese-Bologna, il pronostico della nostra intelligenza artificiale; Diretta Cremonese-Bologna: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN; Serie A: in campo Cremonese-Bologna 0-2 DIRETTA. Serie A, Cremonese-Bologna 1-2: rossoblu a -9 dalla RomaGli uomini di Italiano archiviano nel primo tempo la pratica Cremonese grazie alle reti siglate da Joao Mario e Rowe. siamolaroma.it Cremonese-Bologna 1-2, pagelle e tabellino: Joao Mario e Rowe la decidono in 16'Pasqua felice per la squadra di Italiano, che batte la Cremonese e si presenta carica all'appuntamento europeo contro l'Aston Villa di giovedì. Nella domenica di Pasqua arriva un altro successo per il ... goal.com Gli straordinari ultimi 10 minuti di Cremonese-Bologna fallo di Ravaglia su Romano Mussolini e rigore per la Cremonese realizzato da Bonazzoli per l'1-2 Gomitata di Maleh a Zortea e rosso diretto per il centrocampista della Cremonese M facebook SERIE A | In campo Cremonese-Bologna #ANSA x.com