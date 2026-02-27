Bologna c’è ancora Europa Skorupski para Joao Mario segna Brann eliminato | si vola agli Ottavi

Il Bologna torna a farsi strada in una competizione europea, dopo quasi tre decenni. La partita si è conclusa con un intervento decisivo del portiere e un gol di Joao Mario, che ha permesso alla squadra di qualificarsi agli ottavi. La vittoria ha segnato un passo importante per il club in ambito internazionale, mantenendo viva l’attenzione dei tifosi e degli appassionati.

Ventotto anni dopo la gloriosa cavalcata del 1998-99 c’è un Bologna che approda agli ottavi di una competizione europea. Allora era Coppa Uefa ed era il Bologna di Signori, Andeon, Nervo e Paramatti, guidato in panchina da Carletto Mazzone e capace di arrivare fino alla semifinale col Marsiglia. Ora che il palcoscenico si chiama Europa League e il comandante è Vincenzo Italiano gli eroi della notte di festa del Dall’Ara, che regala ai bolognesi la doppia sfida di marzo con Roma o Friburgo (oggi il sorteggio a Nyon), sono essenzialmente due: Lukasz Skorupski, che con le sue parate nel primo tempo ha tenuto a galla una squadra oltremodo lenta,... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il Bologna soffre, poi il gol di Joao Mario archivia il Brann: felsinei agli ottavi di Europa LeagueDopo un primo tempo di sofferenza, con Skorupski decisivo per mantenere la porta inviolata, il Bologna nella ripresa ha avuto la meglio del Brann,...

