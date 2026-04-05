Iva Zanicchi e la caduta il racconto a Verissimo | C’era un buco…

Durante un'intervista a Verissimo, trasmesso domenica 5 aprile, Iva Zanicchi ha raccontato di aver subito una caduta in un'occasione recente. La cantante ha spiegato di essere scivolata mentre si avvicinava per salutare l'orchestra, aggiungendo che c'era un buco sul pavimento che ha causato l'incidente. La sua testimonianza è stata condivisa nello studio del programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5.

(Adnkronos) – "Sono caduta, volevo andare a salutare l'orchestra.". Iva Zanicchi, ospite a Verissimo oggi domenica 5 aprile, nello studio del programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 svela di aver rischiato grosso con una caduta recente. "Va abbastanza bene, a parte qualche problema di cadute. Problemi di equilibrio? No, problemi di vista.", dice la cantante arrivando in trasmissione. "Non ho visto che c'era un buco accanto alla pedana, volevo andare a salutare l'orchestra e sono finita giù", dice Iva Zanicchi che, nell'ultima stagione televisiva, è stata protagonista di una caduta 'cult', per fortuna senza gravi conseguenze. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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